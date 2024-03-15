Митрополит Георгий принял участие в голосовании на выборах президента РФ

«Сегодня стартовало трехдневное голосование. Эти дни очень важны для всех нас, для нашего общества и страны в целом, потому что мы избираем главу государства. От руководителя на любом уровне зависит очень многое: будет ли успешно предприятие или организация под его управлением, будет ли развиваться город или регион, которые он возглавляет, будет ли сильно и едино государство, президентом которого он является. Я думаю, что очень важно прийти на выборы в эти дни, потому что голос каждого — это своего рода вклад в будущее нашей страны, то, какой мы хотим ее видеть. Бог всем нам в помощь!» — сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.