Боксер Кевин Джонсон проголосовал на выборах президента РФ в Самаре

В пятницу, 15 марта 2024 года, стартовало голосование на выборах президента РФ. Одним из первых свою гражданскую позицию выразил недавно переехавший в Самару боксер Кевин Джонсон.
Сегодня утром спортсмен пришел на один из избирательных участков на улице Молодогвардейской в Самаре. Горожане были удивлены — не каждый день можно встретить столь известного человека. Сопровождала именитого боксера, который только в этом году получил российское гражданство, министр спорта региона Лидия Рогожинская.
— Лидия Рогожинская с семьей и боксер Кевин Джонсон сегодня приняли участие в президентских выборах, — сообщили в пресс-службе Минспорта Самарской области.
Напомним, Кевин Джонсон стал гражданином РФ 9 января 2024 года. Он взял отчество в честь Владимира Путина. Жить спортсмен решил в Самаре — город понравился ему, когда он в прошлом году приезжал на соревнования «Бокс на Волге». Ранее сообщалось, что он взял здесь квартиру в ипотеку. Однако через некоторое время появились сообщения, что Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре. Известно, что спортсмен намерен тренировать здесь детей.