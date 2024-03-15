Боксер Кевин Джонсон проголосовал на выборах президента РФ в Самаре

Напомним, Кевин Джонсон стал гражданином РФ 9 января 2024 года. Он взял отчество в честь Владимира Путина. Жить спортсмен решил в Самаре — город понравился ему, когда он в прошлом году приезжал на соревнования «Бокс на Волге». Ранее сообщалось, что он взял здесь квартиру в ипотеку. Однако через некоторое время появились сообщения, что Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре. Известно, что спортсмен намерен тренировать здесь детей.