Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник

«Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства», — говорится в сообщении штаба.
Кроме того, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотника. Отмечается, что взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.