Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник

«Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотника. Отмечается, что взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами.