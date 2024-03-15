Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Возле избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Вражеский беспилотник, несший самодельные взрывные устройства, перехвачен вблизи одного из избирательных участков в Троицко-Харцызске в ДНР, сообщает в пятницу штаб обороны республики в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотника. Отмечается, что взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами.

Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

ФСБ