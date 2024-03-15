Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента Российской Федерации

«Всех жителей Самарской области я приглашаю в эти три дня прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее России», — обратился губернатор к землякам. Он отметил, что в пунктах для голосования создана праздничная атмосфера. «Атмосфера праздничная, настроение приподнятое! Знаете, это меня очень радует, как и высокая явка, активность людей. Очень надеюсь, что все, кто еще не дошел до избирательных участков, обязательно на них придут и проявят себя в эти важные для нашей страны дни», — добавил Дмитрий Азаров.