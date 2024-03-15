Полпред президента России в ПФО проголосовал на выборах

Как сообщил Игорь Комаров, в Приволжском федеральном округе все избирательные участки начали свою работу своевременно. Более 21 тысячи участков открылись для обеспечения избирательного процесса.
«В течение трёх дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня — главное политическое событие и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В послании Федеральному Собранию президент поставил задачи до 2030 года, которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании», — заявил полпред.
Он отметил, что в регионах ПФО кроме традиционной формы голосования широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов — это ДЭГ и «Мобильный избиратель». Так, в округе порядка 1,5 млн человек выразили желание проголосовать с их помощью.
Полпред выбрал традиционную форму голосования.
«С юности привык — приятно прийти на избирательный участок, проникнуться этой атмосферой», — добавил Игорь Комаров.
Ранее Башинформ со ссылкой на данные общественного пресс-центра «Выборы президента России — 2024» сообщил о том, что с самого утра 15 марта на избирательных участках Башкирии наблюдается наплыв из желающих проголосовать на выборах главы государства. Жители республики предпочитают уже в первый день трехдневного голосования исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за кандидата в президенты.