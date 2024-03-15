Полпред президента России в ПФО проголосовал на выборах

«В течение трёх дней будут созданы максимально комфортные условия для голосования. Сегодня — главное политическое событие и, конечно, очень важно принять в этом участие. Мы видим, как динамично развиваются и регионы ПФО, и вся страна, как меняется наша жизнь. В послании Федеральному Собранию президент поставил задачи до 2030 года, которые связаны с ростом в экономике, улучшением жизни и условий работы граждан. Поэтому важно принять участие в голосовании», — заявил полпред.