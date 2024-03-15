В Омской области оглашены данные по явке на выборах президента к 15:00

Так, по данным облизбиркома, к указанному времени в голосовании приняли участие более 385 тысяч человек (26,79%).
"Явка по городу составила 21,43%, в районах — 35,24%. В городе в лидерах — Ленинский округ с явкой 23,41%.
А в двух районах Омской области проголосовали почти половина избирателей. Это Оконешниковский район — 48,12% и Крутинский — 49,26%", — сообщили в избирательной комиссии Омской области.
Напомним, что выборы президента РФ проводятся в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года.
В Омской области, по данным региональной избирательной комиссии, образовано 1 685 постоянных избирательных участков, а также 36 временных: в больницах, СИЗО, аэропорту и на железнодорожном вокзале.
Добавим, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.