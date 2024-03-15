Губернатор Хоценко навестил семью участника СВО в Русской Поляне

Сегодня, 15 марта, губернатор Виталий Хоценко проведал в Русско-Полянском районе военнослужащего Романа Юдина. Глава региона побывал в благоустроенном доме участника СВО и пообщался с его семьёй.
Роман Юдин проходит службу по контракту в мотострелковом полку. В зоне боевых действий омич получил ранение. После лечения в госпитале он приехал на отдых домой и сейчас находится в окружении супруги и детей. Вскоре Роман вернётся на место дислокации воинской части к боевым товарищам.
Виталий Хоценко убедился, что семья получает все положенные выплаты и меры социальной поддержки.
«В Русско-Полянском районе навестил семью участника СВО Романа Магамедовича Юдина, который сейчас находится в отпуске по ранению. После реабилитации Роман планирует вернуться к боевым товарищам. А мы всегда будем его поддерживать!», — написал глава региона в своём телеграм-канале после встречи.