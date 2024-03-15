Губернатор Хоценко навестил семью участника СВО в Русской Поляне

Роман Юдин проходит службу по контракту в мотострелковом полку. В зоне боевых действий омич получил ранение. После лечения в госпитале он приехал на отдых домой и сейчас находится в окружении супруги и детей. Вскоре Роман вернётся на место дислокации воинской части к боевым товарищам.