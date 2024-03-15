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Губернатор Хоценко навестил семью участника СВО в Русской Поляне

Боец Роман Юдин в зоне военных действий получил ранение, сейчас он находится дома после лечения в госпитале.
Источник: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 15 марта, губернатор Виталий Хоценко проведал в Русско-Полянском районе военнослужащего Романа Юдина. Глава региона побывал в благоустроенном доме участника СВО и пообщался с его семьёй.

Роман Юдин проходит службу по контракту в мотострелковом полку. В зоне боевых действий омич получил ранение. После лечения в госпитале он приехал на отдых домой и сейчас находится в окружении супруги и детей. Вскоре Роман вернётся на место дислокации воинской части к боевым товарищам.

Виталий Хоценко убедился, что семья получает все положенные выплаты и меры социальной поддержки.

«В Русско-Полянском районе навестил семью участника СВО Романа Магамедовича Юдина, который сейчас находится в отпуске по ранению. После реабилитации Роман планирует вернуться к боевым товарищам. А мы всегда будем его поддерживать!», — написал глава региона в своём телеграм-канале после встречи.