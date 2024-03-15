«Сейчас для нашей страны нет более важного события»: Дятлова проголосовала на выборах президента РФ

«Сейчас для нашей страны нет более важного события. Ведь каждый из нас выбирает будущее своей страны, региона, города. Мне очень нравится атмосфера на участке: звучат душевные песни, встречают жителей доброжелательные сотрудники школы. Участок открылся ровно в 8:00, звучал гимн России. И я пела гимн, и во мне было чувство гордости за то, что живу в большой и великой стране», — сказала Дятлова 15 марта.