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Более 1,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ электронно

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ.
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

«Выдано бюллетеней — 1 500 314, получено бюллетеней — 1 489 500. До окончания голосования — 2 дня 7 часов 4 минуты», — значится на экранах.