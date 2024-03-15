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Явка на выборах президента России составила 6,08 процента к 13:07 мск

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ к 13.07 мск первого дня голосования составила 6,08%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. Ранее к 12.05 мск первого дня голосования явка составляла 5,66%.
Источник: © РИА Новости

На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.