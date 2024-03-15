Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК

На международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты» она сообщила, что членам избирательных комиссий приходится работать часто в непростых условиях.
«Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой», — сообщила Памфилова.
Она рассказала, что членам комиссий оказывается психоэмоциональная помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят «хорошо подготовленные люди», начинают провоцировать и «выбивать» их из рабочего состояния.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.