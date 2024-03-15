Путин обязательно примет участие в выборах, заверили в Кремле

«Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает, он примет участие в голосовании. Вы знаете, что накануне было видеообращение главы государства, в котором он призвал россиян принять участие в голосовании», — сказал Песков журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.