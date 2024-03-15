Отмечается, что глава региона выбрал место для голосования через технологию «Мобильный избиратель».
Глава Перми Эдуард Соснин также принял участие в выборах в эту пятницу. В издании подчеркнули, что мэр города пришел на избирательный участок со своей семьей.
«В эти дни мы выбираем дальнейший путь развития на годы вперед. Так мы показываем свое неравнодушие как к будущему России, так и к малой Родине», — цитирует «Новый компаньон» слова градоначальника.
По данным телеграм-канала «Парламент. Пермский край», на одном из избирательных участков города Осы свой голос отдал и председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих.
Губернатор Прикамья и мэр Перми приняли участие в голосовании на выборах президента РФ
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 15 марта проголосовал на выборах президента на избирательном участке, организованного в пермском ДК молодежи, сообщает издание «Новый компаньон».
Отмечается, что глава региона выбрал место для голосования через технологию «Мобильный избиратель».