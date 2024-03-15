Выборы-2024, диверсанты с Украины и РФ как противник Франции. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Будут вступительные слова президента.
Кремль «сразу же» проинформирует, когда Путин примет участие в голосовании на выборах президента РФ.
Об атаках диверсантов ВСУ на российские регионы
Задача диверсантов, нападающих на приграничные регионы России с территории Украины — «так или иначе бросить тень на выборы» президента РФ и «ситуацию дестабилизировать».
«Я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам: это все-таки их прерогатива — давать оценку этим вылазкам».
О характеристике Макроном РФ как противника
«Мы читаем заявления господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона».
«Что Россия — противник [для Франции, как заявил Макрон], — да, для Франции это очевидно, потому что Франция — она уже втянута в войну на Украине».
«Судя по заявлениям господина президента, [Париж] не прочь повысить степень своей вовлеченности».
О подрывной деятельности ЦРУ
ЦРУ не оставляет попыток вести подрывную деятельность в РФ «на протяжении многих лет». Решительные действия властей РФ «позволили во многом практическим минимизировать это».
«Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор».
Такой практикой Вашингтон занимается и в отношении Пекина.
«Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно». Песков делает так «уже много лет подряд».