Волгоградские медики голосуют на выборах президента России в ЛНР

«Сегодня все медицинские работники нашего муниципального округа принимают участие в голосовании, — сообщил главный врач Станично-Луганской центральной районной больницы (ЛНР) Валерий Кононов. — К нам присоединились наши коллеги из Волгоградской области. Они находятся в командировке, работают вместе с нами — оказывают медицинскую помощь нашим гражданам».