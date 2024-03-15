Волгоградские медики голосуют на выборах президента России в ЛНР

«Сегодня все медицинские работники нашего муниципального округа принимают участие в голосовании, — сообщил главный врач Станично-Луганской центральной районной больницы (ЛНР) Валерий Кононов. — К нам присоединились наши коллеги из Волгоградской области. Они находятся в командировке, работают вместе с нами — оказывают медицинскую помощь нашим гражданам».
Напомним, Волгоградская область закрепила за собой шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. В минувшем году волгоградские медики оказали помощь 54,2 тыс. луганчан, из которых 4,5 тыс. — подростки и дети.
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