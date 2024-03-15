Токаев призвал казахстанцев к единству

«В этой связи хочу отдельно остановиться на следующих актуальных вопросах. Прежде всего, крайне важно укреплять единство нашего народа. Вы знаете, что об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они — цвет и гордость нашей нации».