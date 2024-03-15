С котиком, кольцами и блинами: как голосуют жители Новосибирской области в первый день выборов президента — 15 фото

15 марта стартовали выборы президента России. Несмотря на то, что голосование в 2024 году будет проходить три дня подряд, на многих участках было многолюдно уже сегодня, в первый день голосования.