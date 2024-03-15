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С котиком, кольцами и блинами: как голосуют жители Новосибирской области в первый день выборов президента — 15 фото

15 марта стартовали выборы президента России. Несмотря на то, что голосование в 2024 году будет проходить три дня подряд, на многих участках было многолюдно уже сегодня, в первый день голосования.
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Выборы Президента России в Новосибирской области сопровождаются масленичными гуляниями, поэтому на некоторых участках в районах области можно было встретить персонажей с масленичных гуляний, а также отведать не только булочек, но и блинов.

В Чановском, Ордынском и Купинском районах на участках встречали молодоженов — сразу после ЗАГСа жених с невестой отправились голосовать.

В Искитимском районе на участки избирателей зазывали песнями и плясками, а в Мошковском районе избирателей «намывала» кошечка Муся.

«Говорят, если утром в первый день голосования на избирательный участок первым впустить котика, то выборы пройдут спокойно», — пояснили в избирательной комиссии № 745 Мошковского района.

Звезда Татарского района — кот Мурзик также исправно дежурит и встречает избирателей на участке № 953.

А в Октябрьском районе Лидия Андреевна Большанина пришла сделать свой выбор на участок № 2042 в сопровождении песика Шерлока.

Традиционно на избирательные участки Новосибирской области многие приходят всей семьей. Тем, кому пока не исполнилось 18, родители часто доверяют опустить в урну уже заполненный бюллетень.

Самые активные избиратели — пенсионеры. Старейшая жительница села Остяцк — Панькова Татьяна Ильинична в свой 91 год в числе первых пришла на избирательный участок № 911 Северного района.

«МК в Новосибирске» сделал подборку самых необычных и интересных фото с избирательных участков.