С котиком, кольцами и блинами: как голосуют жители Новосибирской области в первый день выборов президента — 15 фото

Выборы Президента России в Новосибирской области сопровождаются масленичными гуляниями, поэтому на некоторых участках в районах области можно было встретить персонажей с масленичных гуляний, а также отведать не только булочек, но и блинов.
В Чановском, Ордынском и Купинском районах на участках встречали молодоженов — сразу после ЗАГСа жених с невестой отправились голосовать.
В Искитимском районе на участки избирателей зазывали песнями и плясками, а в Мошковском районе избирателей «намывала» кошечка Муся.
«Говорят, если утром в первый день голосования на избирательный участок первым впустить котика, то выборы пройдут спокойно», — пояснили в избирательной комиссии № 745 Мошковского района.
Звезда Татарского района — кот Мурзик также исправно дежурит и встречает избирателей на участке № 953.
А в Октябрьском районе Лидия Андреевна Большанина пришла сделать свой выбор на участок № 2042 в сопровождении песика Шерлока.
Традиционно на избирательные участки Новосибирской области многие приходят всей семьей. Тем, кому пока не исполнилось 18, родители часто доверяют опустить в урну уже заполненный бюллетень.
Самые активные избиратели — пенсионеры. Старейшая жительница села Остяцк — Панькова Татьяна Ильинична в свой 91 год в числе первых пришла на избирательный участок № 911 Северного района.
«МК в Новосибирске» сделал подборку самых необычных и интересных фото с избирательных участков.