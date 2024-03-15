В Новосибирской области отремонтируют еще 60 школ

В период с 2024 по 2026 годы в Новосибирской области отремонтируют 60 школ. Из них капремонт 35 учреждений запланирован на 2024−2025 годы.
Благодаря ремонту будет переоборудовано более 17,5 тысячи мест. В рамках реконструкции обновят не только внешний облик школьных корпусов, но и оборудование.
В 2022—2023 годах в регионе отремонтировали 23 школы, переоборудовано более 9,5 тысяч мест. На это выделили около полутора миллиарда рублей.
Отмечается, что все работы по капремонту школ находятся на особом контроле региональных властей.