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В Новосибирской области отремонтируют еще 60 школ

Ремонтные работы запланированы на ближайшие три года.
Источник: правительство НСО

В период с 2024 по 2026 годы в Новосибирской области отремонтируют 60 школ. Из них капремонт 35 учреждений запланирован на 2024−2025 годы.

Благодаря ремонту будет переоборудовано более 17,5 тысячи мест. В рамках реконструкции обновят не только внешний облик школьных корпусов, но и оборудование.

В 2022—2023 годах в регионе отремонтировали 23 школы, переоборудовано более 9,5 тысяч мест. На это выделили около полутора миллиарда рублей.

Отмечается, что все работы по капремонту школ находятся на особом контроле региональных властей.

ЖКХ