Глава Избиркома Пермского края встретился с международными наблюдателями

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин провёл встречу с международными наблюдателями в Перми.
Как сообщает региональный Избирком, в столицу Прикамья прибыло 10 наблюдателей из Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. Глава краевой комиссии рассказал представителям стран об особенностях выборов президента и избирательной системе края.
«Международные наблюдатели пробудут в Пермском крае до понедельника. Они посетят избирательные участки, Центр общественного наблюдения за голосованием, проведут ряд встреч с представителями кандидатов, партий и общественности», — отметили в Избиркоме края.
Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В Перми уже начали работу 1786 участков, на которых будут присутствовать более 10 тысяч наблюдателей.