Москва нашла замену директору Екатеринбургского цирка

Напомним, директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова покинула свой пост. На последней встрече с коллективом она объявила, что получила работу в Москве. Бортникова возглавила Екатеринбургский цирк в августе 2019 года. В начале 2023-го стало известно, что эту работу она будет совмещать с должностью директора Нижегородского цирка. До переезда на Урал Бортникова уже руководила цирками Тулы и Рязани.