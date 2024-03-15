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Омичу, который первым придёт на избирательный участок, подарят билет на концерт Стаса Михайлова

Концерт состоится 17 марта на Красной Звезде.
Источник: Om1.ru

В субботу, 16 марта, с 08:00, на всех избирательных участках Омска можно стать счастливым обладателем билета на концерт Стаса Михайлова.

Что для этого нужно сделать?

  • одним из первых прийти на избирательный участок
  • проголосовать
  • подойти к представителю организатора социальной акции «Выбирай Россию».
  • получить пригласительный билет

Отметим, что количество билетов ограничено, поэтому следует поспешить. Возможно, именно вы сможете бесплатно посетить концерт народного артиста Российской Федерации.

Выступление состоится 17 марта на Красной Звезде в 15:00.