Омичу, который первым придёт на избирательный участок, подарят билет на концерт Стаса Михайлова

В субботу, 16 марта, с 08:00, на всех избирательных участках Омска можно стать счастливым обладателем билета на концерт Стаса Михайлова.
Что для этого нужно сделать?
- одним из первых прийти на избирательный участок
- проголосовать
- подойти к представителю организатора социальной акции «Выбирай Россию».
- получить пригласительный билет
Отметим, что количество билетов ограничено, поэтому следует поспешить. Возможно, именно вы сможете бесплатно посетить концерт народного артиста Российской Федерации.
Выступление состоится 17 марта на Красной Звезде в 15:00.