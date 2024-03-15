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Явка на выборах президента на 14:00 мск составила 8,95%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Общая явка на выборах президента РФ по состоянию на 14:00 мск составила 8,95%. Это следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Выборы президента РФ, ход голосования — 8,95%», — приводятся данные на табло.

Как отмечала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова, эти данные учитывают в том числе досрочное голосование, которое состоялось с 25 февраля по 14 марта.