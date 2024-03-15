Депутаты заксобрания Челябинской области пришли голосовать за будущего президента

Председатель комитета южноуральского парламента по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле (фракция «Единая Россия») пришел на избирательный участок вместе со своим сыном.
«Голосую всегда в Калининском районе Челябинска, по месту регистрации. Участие в голосовании считаю своим гражданским долгом. Сегодня пришел на избирательный участок вместе со старшим сыном. Это у нас добрая традиция. Здесь чувствуется атмосфера праздника, приходят люди, голосуют, делятся друг с другом позитивными эмоциями», — отметил Евгений Илле.
На избирательном участке в Челябинском государственном университете проголосовал председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов (фракция «Зеленая альтернатива»).
«Отрадно видеть, что с самого утра люди активно идут на участок, с семьями, с детьми, в приподнятом настроении. Считаю, что голосование на выборах президента — это очень серьезная гражданская ответственность. Безусловно, принимать участие в выборах нужно, особенно в этих выборах, которые, без преувеличения, можно назвать судьбоносными для России. Принципиально важно нам всем единым фронтом проявить свою гражданскую позицию. Главное — прийти и сделать свой выбор», — заявил Михаил Махов.
Заместитель председателя Законодательного собрания Вадим Ромасенко (фракция «Единая Россия») пришел на избирательный участок всей семьей.
«Из своего детства помню, что выборы — это всегда особый праздник. Приподнятое настроение, улыбки окружающих. Сегодня пришли на выборы семьёй. Пусть наши подрастающие сыновья знают, в какой уникальной стране они живут, какие реализуются новые масштабные проекты, как растет и укрепляется мощь нашей страны», — подчеркнул Вадим Ромасенко.
В первый день голосования сделал свой выбор и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Челябинской области, председатель комитета по регламенту и депутатской этике Василий Швецов. Он голосовал вместе с женой Татьяной.
«Сегодня это событие приобретает особую актуальность и значимость. В крайне враждебных условиях со стороны западных стран необходима последовательная позиция нашего государства в отстаивании собственных интересов, ценностей, а также задач, поставленных в спецоперации», — подчеркнул Василий Швецов.
По его словам, очень важно, чтобы на избирательные участки в эти дни пришло как можно больше россиян, тем самым «нивелировав домыслы недругов, которые пытаются поставить под сомнение легитимность выборов».
Напомним, выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта.