Депутаты заксобрания Челябинской области пришли голосовать за будущего президента

«Отрадно видеть, что с самого утра люди активно идут на участок, с семьями, с детьми, в приподнятом настроении. Считаю, что голосование на выборах президента — это очень серьезная гражданская ответственность. Безусловно, принимать участие в выборах нужно, особенно в этих выборах, которые, без преувеличения, можно назвать судьбоносными для России. Принципиально важно нам всем единым фронтом проявить свою гражданскую позицию. Главное — прийти и сделать свой выбор», — заявил Михаил Махов.