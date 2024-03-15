Президент Латвии: Россия должна быть разрушена

7 марта секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что на встрече с лидерами французских партий господин Макрон говорил о возможной интервенции на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева. Господин Руссель добавил, что, по словам президента Франции, у Парижа не должно быть красных линий, так как «суть конфликта изменилась».