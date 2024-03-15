Президент Латвии: Россия должна быть разрушена

«Я полностью поддерживаю Эмманюэля Макрона: нам не нужно проводить красные линии для себя. Мы должны провести красные линии для России и обязаны не бояться делать это», — написал господин Ринкевичс в соцсети X (бывший Twitter).
Свой текст латвийский президент закончил фразой «Russia delenda est!», которая созвучна с латинским выражением «Carthago delenda est» — «Карфаген должен быть разрушен». Кроме того, он добавил, что победить в конфликте должна Украина.
7 марта секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что на встрече с лидерами французских партий господин Макрон говорил о возможной интервенции на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева. Господин Руссель добавил, что, по словам президента Франции, у Парижа не должно быть красных линий, так как «суть конфликта изменилась».
В интервью France 2 и TF1 Эмманюэль Макрон назвал Россию соперником Франции. По его словам, какие-либо ограничения означают не решение о мире, а соглашение на поражение.