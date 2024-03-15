Первый день: как в Пермском крае проходят выборы президента России

— Сейчас перечень оснований для этого расширен — проголосовать дома, например, можно, если вы себя неважно чувствуете или вам нужно ухаживать за ребенком, — объяснили в избирательной комиссии Пермского края. — Для этого достаточно позвонить самому в участковую избирательную комиссию или передать такое заявление через родственника или знакомого, и члены избирательной комиссии придут к вам на дом. Заявку об этом можно подать до двух часов дня воскресенья, 17 марта, время еще есть.