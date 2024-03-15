Первый день: как в Пермском крае проходят выборы президента России

Ровно в 8 утра в Пермском крае открылись избирательные участки — в регионе, как и по всей стране начались выборы Президенты РФ. Они продлятся три дня, до 17 марта включительно.
— Я нахожусь на избирательном участке, расположенном в пермском детском центре «Росток» и уже проголосовал, — сообщил «Комсмолке» член избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Антон Маклаев. — Здесь наблюдаются даже небольшие очереди, очень активно идут избиратели с самого утра. Но даже при таком скоплении, как я вижу, голосование занимает не более пяти минут.
Днем прикамцы продолжали приходить на избирательные участки.
На участке, расположенном в школе № 2 имени В. Н. Татищева, в полдень было не слишком многолюдно.
— Основной наплыв был с утра, — рассказали члены избирательной комиссии. — Но люди продолжают подходить.
— Я обычно не откладываю важные дела на потом, а это событие — очень важное! — объясняет молодой пермяк Олег, почему пришел на избирательный участок в первый день голосования. — Все-таки мы выбираем президента на шесть лет, и нужно сделать правильный выбор.
На участке в здании Пермского института культуры слышна музыка — в соседнем помещении проходит репетиция. В зал для голосования заходят студенты, преподаватели и жители близлежащих домов.
— У нас сейчас появилась возможность проголосовать в течение трех дней, и я решила сделать это сразу, не откладывая дело в долгий ящик, — говорит пенсионерка Ольга. — Все-таки речь идет о будущем наших детей и нашем будущем, и мы хотим быть уверенными в нем.
Люди приходят с детьми и целыми семьями.
Ольга Лозован, директор детской школы искусств, пришла с 9-летним сыном Ярославом.
— Я думаю, все, даже дети понимают, насколько это важно — выборы президента нашей страны, поэтому мы решили прийти в первые часы голосования, — говорит она. — Мой сын ходит на алгоритмику, учиться играть на фортепьяно, у него есть все возможности для этого. Важно, чтобы у него было счастливое будущее.
Пришел проголосовать сегодня с семьей и глава Ленинского района Александр Русанов.
— Мы пришли проголосовать практически всей семьей, кроме нашей младшенькой, которая сейчас в садике, — объяснил он. — Это сверхважное событие для нашей страны, принять в нем личное участие — это, считаю, гражданский долг каждого из нас.
— Настрой великолепный! — поделился ощущениями Герой Российской Федерации заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, придя на голосование. — В эти три дня мы выбираем не только Президента страны, но и Верховного главнокомандующего. Призываю всех прийти на выборы — особенно молодежь: именно за вами будущее страны. В воздушно-десантных войсках есть лозунг: «Никто кроме нас!».
Как уже писала «КП», в Перми сегодня пытался проголосовать даже робот-подросток пермской компании «Промобот». Но ему объяснили, что для этого недостаточно технического паспорта.
А к кому-то члены избирательной комиссии приходят на дом.
— Сейчас перечень оснований для этого расширен — проголосовать дома, например, можно, если вы себя неважно чувствуете или вам нужно ухаживать за ребенком, — объяснили в избирательной комиссии Пермского края. — Для этого достаточно позвонить самому в участковую избирательную комиссию или передать такое заявление через родственника или знакомого, и члены избирательной комиссии придут к вам на дом. Заявку об этом можно подать до двух часов дня воскресенья, 17 марта, время еще есть.
Избирательные участки в течение трех дней будут работать с 8 утра до 20.00 вечера.
Справка «КП»
В Пермском крае сегодня открылись 1748 постоянных, а также временных участков, которые традиционно расположены в больницах, санаториях, в аэропорту, на железнодорожном вокзале
На всех участках обеспечено видеонаблюдение, в 259 избирательных комиссиях работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Более 90 процентов участков оборудованы мобильной средой.
Правом голоса в Пермском крае обладают почти два миллиона человек — 1971044 избирателя.