Токаев анонсировал строительство круглосуточных библиотек в Астане и Алматы

«Любовь к книгам — это прекрасное качество. Во многих странах отмечается национальный день, посвящённый чтению и книгам. В этой связи я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации — это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения», — сказал президент.