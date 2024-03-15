Токаев анонсировал строительство круглосуточных библиотек в Астане и Алматы

«Нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий. К сожалению, неразборчивое использование Интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей. Мы, прежде всего, должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией. На заре Независимости, в тяжелые девяностые, библиотечное дело в нашей стране отошло далеко на задний план. Тогда были закрыты тысячи библиотек, мы лишились многомиллионного книжного фонда», — сказал глава государства.
По его словам, в последние годы предпринимаются определённые шаги для исправления ситуации.
«Библиотека — это сокровищница памяти государства и нации. Библиотеки хранят ценные исторические источники и материалы. Поэтому библиотечное дело требует особого внимания. Книги должны быть доступны читателям. Вы знаете, что на прошлогоднем заседании Курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах. В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек. В целом, для развития этой сферы нужны другие комплексные меры», — заявил президент.
Некоторые библиотеки в Алматы модернизированы в соответствии с требованиями времени. Для молодёжи там созданы все возможности заниматься творчеством, получать новые знания. Акимам других регионов Касым-Жомарт Токаев рекомендовал использовать этот хороший опыт.
«Любовь к книгам — это прекрасное качество. Во многих странах отмечается национальный день, посвящённый чтению и книгам. В этой связи я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации — это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения», — сказал президент.