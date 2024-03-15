Два вице-губернатора претендуют на пост мэра Новосибирска

Всего в списке 19 человек. Примерно половина из них уведомила конкурсную комиссию в последний день приема документов. В числе претендентов оказались заместители губернатора Максим Кудрявцев и Роман Теленчинов.



Господин Кудрявцев был назначен вице-губернатором в 2022 году. Ранее он работал депутатом Госдумы РФ, куда был избран от «Единой России». В правительстве Новосибирской области Максим Кудрявцев курирует два министерства: физической культуры и спорта, а также цифрового развития и связи. Летом прошлого года губернатор Андрей Травников назначил господина Кудрявцева, который четыре года отработал вице-президентом ПАО «Ростелеком», ответственным за цифровую трансформацию в Новосибирской области.



Роман Теленчинов курирует министерство строительства, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства. Он был назначен вице-губернатором в 2021 году, а до того работал заместителем начальника департамента строительства и архитектуры — начальником управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска.



Кроме того, в числе кандидатов заместитель министра — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.



15 марта заявления в конкурсную комиссию направили также директор по организации и развитию продаж в сети банка «Уралсиб» Сергей Лубнин, индивидуальный предприниматель, советник ООО «Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, гендиректор ООО УК «Жилкомсервис» Максим Картуков, директор ООО «Сибирский стиль» Вячеслав Ачигечев, менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семен Илюшин, директор ООО «Эверест» Георгий Егоров и гендиректор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов.