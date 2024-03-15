В Омске на избирательный участок пришли молодожёны

Один из избирательных участков в Омске посетили молодожёны — Лидия и Иван Прохоровы отправились голосовать, как только вышли из ЗАГСа. Жених прожил на Дальнем Востоке 20 лет, а невеста родилась в городе Северо-Курильск. Однако, молодые решили переехать в Омск, поскольку тут живут родственники и друзья.
Лидия рассказала, что, когда выбирали день свадьбы, не думали, что день совпадёт с выборами президента. Но решение о посещении избирательного участка в день свадьбы приняли единогласно.
«Каждый гражданин должен участвовать в выборах. Наша страна, наш выбор. Всё зависит от нас. Несмотря на важное в нашей жизни событие, мы не могли пропустить выборы и пришли голосовать. Мы голосуем сегодня за нынешние преобразования, хотим, чтобы наша страна в дальнейшем развивалась и шла тем же курсом, которым мы идём. А также мы за стабильность, которая важная для всех семей. А если и будут перемены, то только к лучшему», — поделились молодожёны.