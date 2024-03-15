В Омске на избирательный участок пришли молодожёны

«Каждый гражданин должен участвовать в выборах. Наша страна, наш выбор. Всё зависит от нас. Несмотря на важное в нашей жизни событие, мы не могли пропустить выборы и пришли голосовать. Мы голосуем сегодня за нынешние преобразования, хотим, чтобы наша страна в дальнейшем развивалась и шла тем же курсом, которым мы идём. А также мы за стабильность, которая важная для всех семей. А если и будут перемены, то только к лучшему», — поделились молодожёны.