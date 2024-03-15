Нижегородцы массово жалуются на сбои ДЭГ на выборах президента РФ

Жители Нижегородской области столкнулось со сбоями при попытке отдать голос на выборах президента РФ в системе ДЭГ. Об этом они поделились в социальных сетях.
Напомним, что выборы президента России продлятся с 15 по 17 марта. Все жители могут проголосовать на избирательных участках или сделать это дистанционно. Однако у нижегородцев утром 15 марта возникли проблемы при дистанционном голосовании.
Так, местные жители рассказали, что при выборе ДЭГ на портале Госуслуг появляется окно с надписью, что система находится под нагрузкой. Некоторым жителям не удалось проголосовать, а кому-то пришлось подождать пока портал прогрузится.
Добавим, что для голосования нижегородцам доступны более двух тысяч избирательных участков.