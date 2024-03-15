«Это то, к чему мы стремились»: Переселенцы из Германии Кирш проголосовали на выборах президента в Нижнем Новгороде

Переселенцы из Германии Ремо и Биргит Кирш, накануне получившие российские паспорта, проголосовали на выборах президента. Свой выбор они сделали на избирательном участке в школе № 102 Нижнего Новгорода.
Выборы президента для семьи Кирш очень важны.
Незадолго до приезда супругов Кирш на избирательном участке царит довольно спокойная обстановка: за порядком следят полицейские, а волонтёры радушно встречают нижегородцев.
— Ремо и Биргит уже подъезжают, — поделилась с журналистами министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. — Они переживают, для них этот момент очень волнительный.
Вскоре на пороге школы появляются новые граждане России — Ремо и Биргит Кирш. Супружеская пара одета с иголочки, а на их лицах смущённые, но радостные улыбки. Перед тем, как отправиться голосовать, немцам объясняют процесс выборов.
— Сейчас вы находитесь на избирательном участке, к которому прикреплены. Вам нужно будет предъявить свои паспорта, вас отметят в списках и выдадут бюллетень. Я переведу вам фамилии тех, кто есть в бюллетени, а потом вы пойдет в кабинку, чтобы выберете того, кого считаете нужным, — проводит лёгкий инструктаж на немецком переводчица.
Ремо и Биргит Кирш одобрительно кивают и отправляются к месту голосования.
«Мы очень горды находиться здесь».
Супруги Кирш на избирательном участке чувствуют себя вполне уверенно. Они присаживаются за столик, а в их руках уже блестят корочки новых паспортов. Отметить присутствие на выборах секундное дело, теперь дело за малым — узнать имена кандидатов и сделать свой выбор. Ремо и Биргит скрываются в кабинках для голосования ненадолго, а потом выходят и опускают свои бюллетени в автоматические урны.
— Сегодня мы действительно поняли, что это финал, что это то, к чему мы стремились, — поделился своими эмоциями Ремо Кирш. — Для меня было очень важно прийти на выборы и сделать выбор за своего президента, за кого именно я не скажу. Дело в том, что, когда я был гражданином Германии, мы с женой регулярно ходили на выборы, но ходили с мыслью, что ничего не изменится. Сейчас же я пришел на выборы и точно знаю, что я выберу того человека, который нашу жизнь сделает лучше и будет продолжать работать в этом направлении.
Переселенцы из Германии всего сутки являются полноценными гражданами России, поэтому неудивительно, что ощущения и эмоции переполняют их.
— Я очень горда, что сейчас здесь нахожусь. Я считаю, что выбирать президента — это очень важно, тем более в этой стране. Я активно буду принимать участия в политической и общественной жизни страны, — добавила Биргит Кирш.
Напомним, что немцы Ремо и Биргит Кирш продали свой бизнес на западе и переехали в Нижегородскую область в 2021 году. Обосновались супруги в Богородском районе, где приступили к строительству экологического поселка «РуДе» для граждан Германии, которые тоже хотят переехать в Россию. Проект семья решила реализовывать на свои личные средства.