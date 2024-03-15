«Это то, к чему мы стремились»: Переселенцы из Германии Кирш проголосовали на выборах президента в Нижнем Новгороде

— Сегодня мы действительно поняли, что это финал, что это то, к чему мы стремились, — поделился своими эмоциями Ремо Кирш. — Для меня было очень важно прийти на выборы и сделать выбор за своего президента, за кого именно я не скажу. Дело в том, что, когда я был гражданином Германии, мы с женой регулярно ходили на выборы, но ходили с мыслью, что ничего не изменится. Сейчас же я пришел на выборы и точно знаю, что я выберу того человека, который нашу жизнь сделает лучше и будет продолжать работать в этом направлении.