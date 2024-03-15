Президент высказался о праздновании 80-летия Великой Победы и переименовании авиабазы

«Во многих странах восприятие переломных событий прошлого сейчас становится инструментом информационных и политических манипуляций. По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самое кровопролитном конфликте в истории человечества. В следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы. Член Национального курултая, депутат Мажилиса Едил Жанбыршин верно сказал, что подготовку к празднованию этой знаменательной даты нам нужно начать уже сейчас», — отметил президент.