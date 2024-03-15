Нижегородец выиграл машину в викторине при голосовании за благоустройство

В Нижегородской области определены первые победители викторины, которая проходит при голосовании за объекты благоустройства 2025 года. Один из участников выиграл автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В первом этапе викторины, посвященной 310-летию со дня основания Нижегородской губернии, победили 255 человек. Они получат телевизоры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, подарочные сертификаты.
Напомним, точки голосования находятся около избирательных участков. Волонтеры помогут с выбором проектов, которые будут благоустраивать в Нижегородской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в следующем году.