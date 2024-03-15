Токаев обратился к мусульманам Казахстана

«Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков. Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка», — заявил Глава государства.
Президент заявил о необходимости провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых.
Кроме того, Токаев поручил в кратчайшие сроки качественно восстановить могилу Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.
«В этой связи хочу также сказать несколько слов о древней реликвии, связанной с Яссауи. В мусульманских странах могилы известных религиозных деятелей обязательно имеют соответствующий покров. Подобным образом оформлена усыпальница пророка Мухаммеда в Медине. Эта традиция присуща исламской цивилизации. На могиле же Ходжи Ахмеда Яссауи в священном Туркестане уже длительное время отсутствует такой специальный покров. Попытка его реставрации, предпринятая несколько лет назад, закончилась безрезультатно. Поручаю уполномоченным органам в кратчайшие сроки качественно восстановить данный ценный артефакт и возвратить его на предназначенное ему место», — поручил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Глава государства высказался о черных одеждах и религиозном фанатизме: это противоречит мировосприятию нашего народа.