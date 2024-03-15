Токаев обратился к мусульманам Казахстана

«В этой связи хочу также сказать несколько слов о древней реликвии, связанной с Яссауи. В мусульманских странах могилы известных религиозных деятелей обязательно имеют соответствующий покров. Подобным образом оформлена усыпальница пророка Мухаммеда в Медине. Эта традиция присуща исламской цивилизации. На могиле же Ходжи Ахмеда Яссауи в священном Туркестане уже длительное время отсутствует такой специальный покров. Попытка его реставрации, предпринятая несколько лет назад, закончилась безрезультатно. Поручаю уполномоченным органам в кратчайшие сроки качественно восстановить данный ценный артефакт и возвратить его на предназначенное ему место», — поручил Касым-Жомарт Токаев.