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Казахстану нужен новый герб — Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, нужно привести к единому стандарту символику городов и областей Казахстана.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 15 мар — Sputnik. Герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи, сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае.

"В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем — объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", — заявил он.

Кроме того, Токаев напомнил, что в прошлом году он говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей.

«Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа», — заявил президент Казахстана.

К государственному флагу и гимну Казахстана Токаев претензий не высказывал.