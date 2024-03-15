Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР

«Я слышу, как запад говорит, что выборы — это неправильно, неправильные процессы, но это не правда и ложь. Я и товарищ с Италии видим, какая реальная ситуация и как люди приехали проголосовать, потому что для них это очень важно… демократические процессы — это выборы», — подчеркнул эксперт.