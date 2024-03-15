Иностранные эксперты рассказали, как проходят выборы в ЛНР

«Я вижу, что процессы проходят спокойно, правильно, без проблем. Люди, которые хотят проголосовать, приезжают, и много людей хотят проголосовать, так как это важный момент для ЛНР и Луганска. Люди из Луганской Народной Республики впервые могут проголосовать на выборах президента Российской Федерации, как субъект Российской Федерации», — рассказал РИА Новости иностранный эксперт из Италии, Андреа Лучиди.
Собеседник агентства отметил, что слова запада о неправильности выборов — это ложь. Он со своими коллегами из Италии видит, как проходят выборы, и подчеркнул, что это и есть демократические процессы.
«Я слышу, как запад говорит, что выборы — это неправильно, неправильные процессы, но это не правда и ложь. Я и товарищ с Италии видим, какая реальная ситуация и как люди приехали проголосовать, потому что для них это очень важно… демократические процессы — это выборы», — подчеркнул эксперт.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.