В Волгоградской области на выборы пришел медведь Ванечка

«На избирательном участке № 3821 (Старополтавский район — ред.) появился медведь Ванечка. Мишке, конечно, трудно было пройти через рамку металлодетектора, но он это сделал», — сообщила администрация района. Власти не уточнили, кто скрывался под костюмом медведя, но, судя по размещенному видео, жителю выдали бюллетень по паспорту, после чего избиратель принял участие в голосовании.