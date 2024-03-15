Радий Хабиров пообещал к 2030 году навести порядок во всех колледжах Башкирии

Важным моментом является профориентационная работа в школах, которую нужно максимально развивать. В частности, их предприятие в прошлом году провело более 20 экскурсий в промышленные цеха, которые посетили более 400 школьников и студентов.
«Для обеспечения предприятия кадрами мы у себя организовали мультипрофессиональную подготовку специалистов, чтобы они могли получить несколько профессий. Мы также проводим постоянное повышение квалификации наших работников. Для этого наставники берут под свое крыло одного-двух специалистов и повышают их компетенции», — отметил Петр Калабухов.
В рамках программы «Профессионалитет» НПО «Станкостроение» в этом году заключило целевые договоры со Стерлитамакским политехническим колледжем и будет платить своим студентам заводскую стипендию в зависимости от успехов в учебе. 13 студентов, которые проходили практику, трудоустроены на заводе. Также мастера производственного обучения колледжа проходят обучение на самом предприятии.
Ректор БГМУ Валентин Павлов предложил начинать профориентационную работу в школах начиная с 5 класса.
Радий Хабиров поддержал это предложение и поручил минобрнауки внести его в повестку форума «Взлетай», который пройдет 2 апреля. И там также обсудить расширение возможностей школьного промышленного туризма.
Глава республики попросил директоров колледжей помимо учебного процесса обращать большое внимание и на нравственное воспитание студентов.
«Дети должны учиться в спокойной и комфортной обстановке. Это ваша прямая обязанность. Нужно активно работать по патриотическому и гражданскому воспитанию нашего молодого поколения. У нас есть парк “Патриот”, где ребята проходят пятидневные учебно-военные сборы. В идеале 100 процентов студентов колледжей должны проходить через них», -сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона призвал директоров колледжей активнее участвовать в республиканских и федеральных программах для улучшения материально-технической базы учебных заведений.
«Мы регулярно и планомерно занимаемся развитием системы профессионального образования. В республике мы сохранили костяк учреждений. У нас они очень разноплановые, готовим специалистов практически по всем востребованным специальностям. Уже три года у нас в республике работает программа улучшения материальной базы. Улучшая ее, мы увеличиваем количество ребят, которые остаются в республике, к нам больше приезжают ребят учиться. Это показатель качества и уровня наших колледжей. Сейчас будет и федеральное финансирование по ремонту колледжей, при этом мы сохраним наше региональное финансирование. Где-то к 2030 году, я думаю, будет порядок во всех наших колледжах», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».