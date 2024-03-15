Радий Хабиров пообещал к 2030 году навести порядок во всех колледжах Башкирии

«Мы регулярно и планомерно занимаемся развитием системы профессионального образования. В республике мы сохранили костяк учреждений. У нас они очень разноплановые, готовим специалистов практически по всем востребованным специальностям. Уже три года у нас в республике работает программа улучшения материальной базы. Улучшая ее, мы увеличиваем количество ребят, которые остаются в республике, к нам больше приезжают ребят учиться. Это показатель качества и уровня наших колледжей. Сейчас будет и федеральное финансирование по ремонту колледжей, при этом мы сохраним наше региональное финансирование. Где-то к 2030 году, я думаю, будет порядок во всех наших колледжах», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».