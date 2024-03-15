В Башкирии организаторы акции «Рахмат» назвали первых победителей

«Розыгрыш среди зарегистрированных билетов будет проходить дважды в день в 14.00−15.00 и 20.00 — 21.00 все три дня голосования. Регистрировать билеты также можно все три дня — с 8.00 до 20.00. Итоги первого розыгрыша уже опубликованы», — сообщили организаторы акции «Рахмат».