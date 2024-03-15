В Башкирии организаторы акции «Рахмат» назвали первых победителей

Из зашедших на сайт почти 50 тысяч зарегистрировали свои QR-билеты. Высокая явка и большой интерес к акции «Рахмат» утром ненадолго обвалили сервер. Были внесены технические коррективы в работе портала, благодаря чему регистрация билетов продолжилась.
По состоянию на 15.00 зарегистрировано около 170 тысяч QR-билетов.
«Розыгрыш среди зарегистрированных билетов будет проходить дважды в день в 14.00−15.00 и 20.00 — 21.00 все три дня голосования. Регистрировать билеты также можно все три дня — с 8.00 до 20.00. Итоги первого розыгрыша уже опубликованы», — сообщили организаторы акции «Рахмат».
Дата розыгрыша суперпризов (квартира, машина, путевки для всей семьи) будет объявлена позднее на сайте рахмат102.рф. Всего в ближайшее время в рамках акции «Рахмат» и проекта «Всей семьей» в республике разыграют более 600 различных подарков.