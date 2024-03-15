В Татарстане по браслету с выборов можно посетить мероприятия по всей республике

В Татарстане проголосовавшим на выборах выдают специальные браслеты, по которым можно бесплатно посетить мероприятия на территории республики. Об этом рассказала заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева.
Речь идет о мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля «Всей семьей на выборы». Причем если вы отдали голос на выборах, а затем уехали в гости в другой район Татарстана, то по нему также можно посетить события, сообщает «Татар-информ».
Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах президента России.