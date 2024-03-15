Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла 30,03 процента

Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
«Первый день голосования на выборах Президента России в Хабаровском крае завершен. Все избирательные участки закончили работу. Завтра, 16 марта, голосование на главных выборах страны продолжится. По региону явка избирателей на 20.00 (13.00 мск) 15 марта 2024 года составила 30,03%», — сообщает крайизбирком.
В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население — более 84%.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23% (648 550 человек).