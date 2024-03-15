Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае достигла 30,03 процента

В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население — более 84%.