В Свердловской области за семь часов на выборах проголосовали 21,84% избирателей

По данным избиркома, явка на избирательных участках составила 19,14%, в ДЭГ — 47,72% от числа подавших заявление на участие в голосовании онлайн.



Голосование на выборах президента России в Свердловской области началось в 8:00. В регионе открылись 2446 постоянных и шесть временных избирательных участков. Они будут работать 15—17 марта с 8:00 до 20:00. На пост главы государства претендуют Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).



Ранее, с 17 февраля до 7 марта, сотрудники избирательных комиссий обходили дома избирателей в рамках проекта «ИнформУИК» для личного информирования о выборах главы государства. По данным свердловского избиркома, около 1,3 млн избирателей (76,5% от общего числа опрошенных) заявили о намерении проголосовать на выборах президента России.