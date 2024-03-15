Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.