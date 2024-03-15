Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента

Главный зимний волшебник страны проголосовал в пятницу на избирательном участке в Великом Устюге.
«Выполнить свой гражданский долг несложно. Приходите на участок или голосуйте дистанционно, если подавали заявление на Госуслугах. В ваших руках — будущее нашей страны, наших детей. Ну, а я свой гражданский долг уже выполнил, теперь ждут другие дела — нужно подготовить Вологодчину к весне», — сказал Дед Мороз.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.