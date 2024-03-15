Глава Самары поучаствовала в выборах президента 15 марта

— Мы с вами каждый день делаем выбор. И от принятых решений зависит история нашей жизни, семьи, страны. В ближайшие дни нам нужно сделать важнейший выбор и определить вектор развития нашего государства, проголосовав, — написала мэр в своем телеграм-канале.