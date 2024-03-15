Глава Самары поучаствовала в выборах президента 15 марта

В первый день голосования, 15 марта 2024 года, в Самаре глава города Елена Лапушкина посетила избирательный участок и поучаствовала в выборах президента России.
— Мы с вами каждый день делаем выбор. И от принятых решений зависит история нашей жизни, семьи, страны. В ближайшие дни нам нужно сделать важнейший выбор и определить вектор развития нашего государства, проголосовав, — написала мэр в своем телеграм-канале.
Напомним, в Самарской области 1767 избирательных участков будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. За выборами президента РФ в регионе смотрят международные наблюдатели, которые приехали из разных стран.
Также 15 марта уже проголосовали глава региона, баскетболисты и тренеры клуба «Самара», известный боксер Кевин Джонсон и др.