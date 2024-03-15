Токаев: Нельзя быть в плену различных исторических обид

«Не имея четких ценностных ориентиров, невозможно выбиться в лидеры и совершить рывок в развитии. Только что уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предложила утвердить перечень общенациональных ценностей, приведя в пример международный опыт. Знаю, что в ходе дискуссий подобные идеи высказывали и другие члены Национального курултая: Дихан Камзабекулы, Мурат Абенов, Шаймардан Нурумов. В своих выступлениях я регулярно поднимаю вопрос формирования новой общественной этики. Однако искусственно навязать гражданам те или иные ценности крайне сложно, если не сказать, невозможно», — сказал президент.