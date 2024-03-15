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Воронежцы пожаловались на трудности с электронным голосованием

Воронежцы в первый день голосования на выборах президента РФ пожаловались на невозможность отдать свой голос дистанционно. Сообщается о сбое в работе платформы ДЭГ, причиной которого стала массовая избирателей.

Из-за перегрузки системы жителей города и области просят зайти на портал попозже — об этом уже начали рассылать уведомления.

В пресс-службе воронежского филиала ПАО «Ростелеком» при этом сообщают, что с помощью дистанционного электронного голосования уже успело проголосовать свыше 900 000 человек (это каждый 5-й зарегистрированный пользователь). Только за прошедший час свои голоа отдали более 200 000 пользователей.

Напомним, что для того, чтобы принять участие в электронном голосовании на платформе vybory.gov.ru, необходимо было заранее подать заявку на Госуслугах.