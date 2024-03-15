Воронежцы пожаловались на трудности с электронным голосованием

В пресс-службе воронежского филиала ПАО «Ростелеком» при этом сообщают, что с помощью дистанционного электронного голосования уже успело проголосовать свыше 900 000 человек (это каждый 5-й зарегистрированный пользователь). Только за прошедший час свои голоа отдали более 200 000 пользователей.