Воронежцы пожаловались на трудности с электронным голосованием

Из-за перегрузки системы жителей города и области просят зайти на портал попозже — об этом уже начали рассылать уведомления.
В пресс-службе воронежского филиала ПАО «Ростелеком» при этом сообщают, что с помощью дистанционного электронного голосования уже успело проголосовать свыше 900 000 человек (это каждый 5-й зарегистрированный пользователь). Только за прошедший час свои голоа отдали более 200 000 пользователей.
Напомним, что для того, чтобы принять участие в электронном голосовании на платформе vybory.gov.ru, необходимо было заранее подать заявку на Госуслугах.