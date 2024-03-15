Жительница Мамадыша удивила избирательную комиссию тортом на своих первых выборах

Сегодня началось трехдневное голосование по выборам Президента России, которое продлится до 17 марта. Жители Мамадыша начали приходить на избирательные участки с 8 утра. Среди них были и те, кто голосовал в первый раз. Например, Арина Левина впервые приняла участие в выборах и всех удивила.