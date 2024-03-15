Жительница Мамадыша удивила избирательную комиссию тортом на своих первых выборах

Сегодня началось трехдневное голосование по выборам Президента России, которое продлится до 17 марта. Жители Мамадыша начали приходить на избирательные участки с 8 утра. Среди них были и те, кто голосовал в первый раз. Например, Арина Левина впервые приняла участие в выборах и всех удивила.
«Я решила, что эти выборы должны запомниться мне на всю жизнь. Я приготовила бенто-тортик для избирательной комиссии», — рассказала избиратель Арина Левина.
Со своим шедевром девушка отправилась на избирательный участок № 1868. Здесь креативная самозанятая, немного волнуясь, в первый раз исполнила свой гражданский долг и даже получила сувенир. Для голосующих впервые подготовили брелоки с символикой.
Чтобы отдать свой голос по месту регистрации, избирателям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Достаточно прийти на свой участок с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина.
Ранее мы писали, что в Нижнекамске молодожены решили начать семейную жизнь с участия в выборах президента. Пара проголосовала прямо в свадебных нарядах на участке № 2202 в Доме народного творчества.