Явка на выборах президента превысила десять процентов к 14:37 мск

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента к 14:37 мск первого дня голосования составила 10,4 процента, следует из данных на сайте Центризбиркома.
Избирательные участки открылись по всей стране, первые из них заработали накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу открылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.
Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.
Досрочно приняли участие в выборах почти 2,6 миллиона россиян.
Более полутора миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов россиян.