Проблемы со сбоями на портале Госуслуг удалось устранить

«Несмотря на высокую активность избирателей, платформа ДЭГ и Госуслуги справляются с нагрузкой, — заявили в Минцифры. — Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду».