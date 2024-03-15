Проблемы со сбоями на портале Госуслуг удалось устранить

Портал Госуслуг и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работают штатно, сообщает в телеграм-канале Минцифры РФ.
Ранее жители Нижнего Новгорода в социальных сетях пожаловались на то, что не могут проголосовать дистанционно из-за перебоев работы сайта. На портале голосования vybory.gov.ru некоторые пользователи видели сообщение, что система находится под высокой нагрузкой; им предлагалось проголосовать позже.
«Несмотря на высокую активность избирателей, платформа ДЭГ и Госуслуги справляются с нагрузкой, — заявили в Минцифры. — Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду».