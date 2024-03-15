Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом

«Как символично, что мой избирательный участок находится в этом легендарном доме, где жили такие великие наши сограждане, как Раневская, Уланова, Зыкина, которые своим талантом создавали ту страну, в которой мы живем и которую мы любим. А сегодня и мы ее создаем тем, что голосуем», — сказал Киркоров на видео, которое распространила его представитель.