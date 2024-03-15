Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом

«Как символично, что мой избирательный участок находится в этом легендарном доме, где жили такие великие наши сограждане, как Раневская, Уланова, Зыкина, которые своим талантом создавали ту страну, в которой мы живем и которую мы любим. А сегодня и мы ее создаем тем, что голосуем», — сказал Киркоров на видео, которое распространила его представитель.
Артист также выразил благодарность своему отцу за то, что он пришел голосовать вместе с ним. «Это очень волнительный и ответственный день», — добавил артист.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.