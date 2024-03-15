Орден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВО

В церемонии вручения боевой награды он принял участие вместе с главой муниципального образования Ольгой Солодиловой.
«Указом президента РФ орденом Мужества (посмертно) награжден Игорь Гришко. Игорь Олегович героически сражался и выполнял свой воинский долг на Украине, на территориях ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях», — написал Брусаков.
Проявив мужество и отвагу, Игорь Гришко пал смертью храбрых осенью 2023 года. В ноябре его проводили в последний путь.
«Сегодня встретились с отцом и сестрой героя. Поблагодарил отца, воспитавшего достойного сына, настоящего воина, отдавшего жизнь за Отечество», — подчеркнул Брусаков.